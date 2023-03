Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Werkhalle in 17219 Möllenhagen

Waren (ots)

Am 04.03.2023 gegen 16:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand in einer Fertigungshalle für Betonschweller in 17219 Möllenhagen gemeldet. Arbeiten fanden zu diesem Zeitpunkt in der Fertigungshalle nicht statt. Diese wurden in der Nacht zuvor gegen 00:30 Uhr beendet. Anschließend wurde die Fertigungshalle durch einen Berechtigten ordnungsgemäß verschlossen. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Diese stellten vor Ort fest, dass das Feuer aus bisher unbekannter Ursache in einer Tonne ausgebrochen war. In der Tonne befanden sich alte Öllappen. Durch das Feuer wurden in der 130 Meter x 30 Meter großen Halle mehrere Spinde, ein Heizstrahler sowie eine Kabelbahn beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Personen wurden durch den Brand keine verletzt. Die Feuerwehren aus Möllenhagen, Lehsten/Kraase, Penzlin und Waren befanden sich mit insgesamt 69 Kameraden bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Feststellung der Brandursache kommt am 05.03.2023 ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell