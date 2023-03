Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bilanz eines Auffahrunfalls in Landau

Landau (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag in Landau auf der L509. An der Ampelanlage zur Straße In den Grabengärten fuhr ein Lkw infolge zu geringen Abstandes auf den vorausfahrenden Kleinbus auf und schob diesen auf ein davor an der "Rot" zeigenden Ampel wartendes Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000EUR, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die vier Insassen des mittleren Fahrzeuges wurden alle leicht verletzt.

