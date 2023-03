POL-PDLD: Schwegenheim- Totalschaden durch Katze

Germersheim (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem in der Thomas-Dehler-Straße geparkten LKW ca. 200 Liter Diesel Kraftstoff. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Dennis Dobberstein Telefon: ...

