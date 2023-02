Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung

Edenkoben (ots)

Am 28.02.2023, in der Zeit von 07:30 - 15:30 Uhr, wurden durch mehrere Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit und Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt.

Unter anderem wurden zwei Geschwindigkeitskontrollen in Edesheim und eine an der BAB65 - AS Deidesheim durchgeführt. Hierbei überschritten insgesamt 64 Verkehrsteilnehmer die jeweils gültige Höchstgeschwindigkeit. Der Spitzenreiter in Edesheim fuhr 60 km/h bei erlaubten 30 km/h, der Spitzenreiter an der BAB65 fuhr 115 km/h bei erlaubten 80 km/h. Diese erwartet nun ein Bußgeldverfahren und Punkte in Flensburg.

Weiter konnten bei Kontrollen in Edenkoben ein Gurt- sowie vier Handyverstöße festgestellt und geahndet werden. Im Rahmen der Kontrollen wurden auch fehlende Papiere bemängelt.

