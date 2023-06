Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht vom Landkreis Heilbronn vom Donnerstag 07.06.2023

Landkreis Heilbronn (ots)

Brackenheim: Frontalzusammenstoß im Begegnungsverkehr - 1 Person verletzt Am Mittwochabend, gegen 21.10 Uhr, verlor ein 33-jähriger Mazda-Fahrzeuglenker aus Richtung Stockheim kommend kurz vor dem Ortseingang Brackenheim in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der entgegenkommende 20-jährige BMW-Lenker zog sich hierbei eine Armfraktur zu. Der Mazda-Fahrer musste im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutprobe über sich ergehen lassen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden mit einer geschätzten Schadenshöhe von ca. 25.500 Euro. Es waren 2 Fahrzeuge und 10 Mann der Feuerwehr, 2 Rettungswägen und 1 Notarzt vor Ort. Die ab-schließenden Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

