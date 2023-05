Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken gegen Autoscheibe geschlagen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird der Polizei ein Randalierer, in der Bäckerstraße gemeldet. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Störenfried vor Ort an und kontrollierten ihn. Hierbei fiel auf, dass die Person erheblich alkoholisiert war. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Da der 43-jährige Mann dabei gesehen wurde, wie er gegen eine Autoscheibe schlug, schauten sich die Beamten diese ganz genau an. Dabei fiel auf, dass das Glas gerissen war. Nun erwartet den 43-Jährigen ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. | kfa

