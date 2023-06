Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Neckargartach: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person entwendete in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Roller in Heilbronn-Neckargartach. Das Zweirad im Wert von circa 550 Euro wurde am Abend, gegen 18 Uhr, von seiner 64-jährigen Besitzerin in der Liebermannstraße auf Höhe der Hausnummer 21 abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 8.45 Uhr, stellte die Frau fest, dass ihr Roller der Marke Honda, Typ SH 125 JF09, nicht mehr vor Ort war. Ein markantes Merkmal des gestohlenen Zweirads ist eine montierte Windschutzscheibe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Rollers machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 28330 an den Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach.

Leingarten: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend in Leingarten. Gegen 20.45 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Mini Cooper die Bundesstraße 293 aus Schwaigern kommend in Richtung Leingarten. An der Ausfahrt Leingarten fuhr die junge Frau ab und in den dortigen Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie vermutlich einen 59-jährigen Motorradfahrer, der sich mit seiner Moto Guzzi bereits im Kreisverkehr befand. Die Fahrzeuge kollidierten und der Mann stürzte von seinem Zweirad. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Schwaigern: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Unfallflucht auf der Kreisstraße 2160 am Dienstagabend sucht die Polizei Zeugen. Gegen 22.15 Uhr fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Mercedes von Niederhofen kommend in Richtung Stetten. Kurz vor einer Kuppe wurde sie von einem unbekannten Fahrzeug-Lenker überholt. Beim Überholvorgang streifte das Auto der unbekannten Person den Mercedes der Frau, wobei der linke Außenspiegel zu Bruch ging. Außerdem musste ein entgegenkommender, 22 Jahre alter Audi-Fahrer seinen PKW stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die unbekannte Person setzte ihre Fahrt nach dem Unfall fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zu dem gesuchten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es ein Heilbronner Kennzeichen hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Obersulm: Mann randaliert am Breitenauer See - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter randalierte am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, am Breitenauer See in Obersulm. Der Mann schlug zunächst mit der Hand die Scheibe einer Infotafel ein. Danach warf er die Pommes einer fremden Person in den Kiosk, nachdem ihm weiteren Alkohol verwehrt wurde. Anschließend warf er eine Mülltonne und ein Schild um und flüchtete dann in Richtung Parkplatz 2. Wer kennt den unbekannten Mann? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, unter der Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Löwenstein: Mehrere PKWs am Breitenauer See beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend wurden auf dem Parkplatz des Campingplatzes am Breitenauer See zahlreiche Fahrzeuge durch eine unbekannte Person zerkratzt. Mehrere Fahrzeugbesitzer stellten gegen 19.40 Uhr fest, dass ihre Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

