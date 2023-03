Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Michelbach - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Gaggenau, Michelbach (ots)

Am Donnerstag gegen 19:20 Uhr konnte ein Bewohner ein lautes "Krachen" in einem Anwesens in der Otto-Hirth-Straße vernehmen. Nachdem er feststellen konnte, dass an zwei Zimmertüren die Glasscheiben eingeschlagen wurden, verließ er die Wohnung und verständigte die Polizei. Während der Suche nach dem gemeldeten Einbrecher durch Polizeikräfte konnte eine Rauchentwicklung vernommen werden. Nach ersten Erkenntnissen war ein vor dem Verlassen der Wohnung aufgelegter Holzscheit in einem Ofen offenbar ursächlich für den Rauch. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gaggenau mussten lediglich die Räumlichkeiten belüften, ein Schaden entstand hierdurch nicht. Ein Diebstahlschaden entstand nach ersten Ermittlungen nicht. Den zuvor gemeldeten Eindringling in der Wohnung konnten die Einsatzkräfte vor Ort nicht mehr vorfinden. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zusetzten.

