POL-OG: Offenburg - Warnung vor Schockanrufen

Aktuell gehen bei etlichen Bürgerinnen und Bürgern in Offenburg und der näheren Umgebung betrügerische Anrufe ein. Vor allem "Schockanrufe" werden getätigt: Falsche Polizeibeamte versuchen dabei unter dem Vorwand, dass in der Nachbarschaft kürzlich eingebrochen wurde, an Geld- und Wertsachen der Angerufenen zu gelangen.

Die Polizei rät dringend:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

