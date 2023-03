Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Förch - Mülleimer in Brand

Rastatt, Förch (ots)

Am Mittwoch gegen 17:50 Uhr warfen noch Unbekannte Feuerwerkskörper in zwei Mülleimer vor einem Anwesen in Straße "Am Schloß Favorite". Der dabei entstandene Schwellbrand konnte von der Feuerwehr Rastatt gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

