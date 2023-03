Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Einbruch abgewendet

Achern, Oberachern (ots)

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Mittwochabend in der Holzstraße haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Ein durch den Einbruchslärm alarmierter Bewohner des Hauses konnte zwischen 20:40 Uhr und 21:10 drei Männer dabei beobachten, wie sie sich an einer der Wohnungstüren des Hauses zu schaffen machten, bevor sie anschließend in Richtung der Straße "Am Bienenbuckel" fußläufig flüchteten. Sowohl an der Hauseingangs- als auch an besagter Wohnungstüre konnten Aufbruchsspuren festgestellt werden. Während es den Eindringlingen noch gelang, die Hauseingangstüre gewaltsam zu öffnen, blieb es an der Wohnungstüre, aufgrund des überraschenden Auftretens eines Bewohners, beim Versuch. Laut den Aussagen der Zeugen handelte es sich bei den Tatverdächtigen um eine 195 bis 200 Zentimeter große, stämmige Person mit Strickmütze sowie um eine circa 180 Zentimeter große Person mit lockigen Haaren. Von dem dritten mutmaßlichen Einbrecher liegt keine Beschreibung vor. Weitere Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07841 70660 bei den Ermittlern des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

