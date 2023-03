POL-OG: Lahr - Ohne Führerschein, aber mit Alkohol

Achern, Oberachern (ots) - Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Mittwochabend in der Holzstraße haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Ein durch den Einbruchslärm alarmierter Bewohner des Hauses konnte zwischen 20:40 Uhr und 21:10 drei Männer dabei beobachten, wie sie sich an einer der Wohnungstüren des Hauses zu schaffen machten, bevor sie anschließend in Richtung ...

