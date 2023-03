Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nordrach - Brand von Anwohnern gelöscht

Nordrach (ots)

Nach einem Brand am Donnerstagabend in Nordrach haben die Beamten des Polizeireviers Haslach die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 21:15 wurden Anwohner der Huberhofstraße auf den Brand eines benachbarten Balkons aufmerksam. Durch das schnelle Eingreifen der Bewohner und Nachbarn konnte der Brand noch durch diese gelöscht werden, während sie zeitgleich die Feuerwehr alarmierten. Ein Anwohner verletzte sich bei den Löschmaßnahmen leicht an der Hand, eine Aufnahme in ein Klinikum war jedoch nicht von Nöten. Die genaue Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Durch das Feuer entstanden Schäden am Balkon sowie am Dachvorsprung des Hauses. Die Schadenshöhe wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

/le

