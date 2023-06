Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Photovoltaikmodule entwendet

Photovoltaikmodule im Wert von 2.500 Euro entwendeten Unbekannte zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, an der Landesstraße 1050 bei Öhringen. Die Module befanden sich auf einem umzäunten Gelände zwischen Öhringen und Friedrichsruhe. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gelände und bauten die Module ab, um sie anschließend abzutransportieren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Bretzfeld: Elektrozaun umgefahren und abgehauen

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe verursachte eine unbekannte Person zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, an einem Elektrozaun an der Kreisstraße 2343. Die bislang unbekannte Person befuhr mit einem Fahrzeug die K2343 in Richtung Bretzfeld-Waldbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab und durchbrach einen Elektrozaun. Anschließend entfernte sich die Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfall machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

