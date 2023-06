Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Manipulierte Nägel vor Autoreifen gelegt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte vergangenen Freitag einen Pkw in Osterburken. Zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr begab sich der Täter oder die Täterin zu dem Suzuki Vitara, der in der Güterhallenstraße abgestellt war, und legte einen zu einem sogenannten Krähenfuß manipulierten Nagel vor den Reifen des Wagens. Die Besitzerin des Autos kehrte zu ihrem Wagen zurück, fuhr im Anschluss unbemerkt über den Nagel und bemerkte nach wenigen Metern den platten Reifen. Zu einem Unfall kam es nicht. Es entstand jedoch Sachschaden an dem Fahrzeug. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770 zu melden.

Osterburken: Zu weit mittig gefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Dienstag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei Osterburken einen Lkw und einen Pkw und fuhr danach davon. Die gesuchte Person war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Lkw von Osterburken in Richtung Bofsheim. Hierbei befuhr sie vermutlich die Straße zu weit mittig und touchierte die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge. Anstatt anzuhalten und den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Gundelsheim/Mosbach: Gefährliche Fahrweise - Zeugen und Geschädigte gesucht

Das Polizeirevier Mosbach sucht nach Zeugen und Geschädigten der gefährlichen Fahrweise eines 52-jährigen Smart-Fahrers. Zwischen 19.25 Uhr und 19.45 Uhr war der Mann mit seinem Smart fortwo Cabrio auf der Bundesstraße zwischen dem Kreisverkehr bei Gundelsheim und Mosbach unterwegs. Hierbei kam es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern, bei denen ein 32-Jähriger gefährdet wurde. Zur lückenlosen Aufklärung des Vorfalls werden Zeugen und Personen, die ebenfalls von der Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Landstraße mit Rennstrecke verwechselt

Offenbar verwechselte ein 26-jähriger Kradfahrer die Bundesstraße 27 bei Buchen mit einer Rennstrecke. Der Mann war am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Bundesstraße zwischen Waldhausen und Mudau unterwegs. Auf der B27 fuhr er Geschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern. Als er auf die Landesstraße 523 Richtung Mudau abbog, zeigte sein Tacho zwischen 110 und 120 Stundenkilometern an. Sein Verhalten wurde von einem zivilen Videofahrzeug der Verkehrspolizei aufgenommen und beweissicher dokumentiert. Der 26-Jährige muss nun mit einem hohen Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister, einem Fahrverbot und eventuell Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Buchen: Treibstoff aus Baumaschinen gepumpt - Zeugen gesucht

Circa 1.000 Liter Diesel pumpten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einer Baumaschine auf einer Baustelle in Buchen ab. Zwischen 21 Uhr und 7 Uhr begaben sich die Diebe zu der Baustelle in der F-X.-Schmerbeck-Straße und machten sich über den dortigen Brecher her. Aus diesem pumpten sie circa 1.000 Liter Treibstoff ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Hettingen: Verkehrszeichen gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten zwischen Sonntag und Dienstag ein Verkehrsschild in Hettingen. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu der Landesstraße 522 Abzweigung Römerkastellstraße und stahlen das Verkehrszeichen "Verbot für Fahrzeuge aller Art" sowie das Zusatzschild "frei bis Baustelle". Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell