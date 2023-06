Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Hackschnitzel in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache gerieten am frühen Mittwochmorgen Hackschnitzel in Neuenstein in Brand. Das Feuer entstand gegen 5.30 Uhr in einer Scheune in der Straße "Klumpenhof" und griff anschließend auf mehrere Holzbalken über. Anwohner begannen daraufhin mit Feuerlöschern das Feuer zu bekämpfen. Der Brand konnte kurz darauf durch die Feuerwehren Neuenstein und Öhringen endgültig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wir auf rund 2.000 Euro geschätzt.

