Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Bauwagen aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, 12.-15.05.2023, wurde in einen Jugend-Bauwagen im Langetränkeweg eingebrochen. Der Bauwagen steht auf dem Gelände eines ehemaligen Sportvereins. Unbekannte bogen die Eingangstüre von unten her auf und verschafften sich so Zutritt in den Wagen. Da sich keine Wertsachen darin befanden, wird davon ausgegangen, dass nichts entwendet wurde. Von innen wurde ein Fenster geöffnet, worüber der Bauwagen vermutlich wieder verlassen wurde. Es entstand geringer Sachschaden. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) bittet Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/gh

