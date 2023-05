Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Frau fährt gegen geparktes Auto - Vermeintlich einem Fußgänger ausgewichen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Gegen einen geparkten Audi fuhr am Montag, 15.05.2023, gegen 10.50 Uhr eine 41 Jahre alte Frau in der Hebelstraße. Zuvor befuhr sie die 20 Zone in aufsteigende Fahrtrichtung. Auf Höhe der Hausnummer 10 kreuzte angeblich ein männlicher Fußgänger die Straße, welcher sich nach dem Unfall gleich entfernte haben soll. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Da zum oben genannten Zeitraum reger Personenverkehr in der Hebelstraße herrschte, hofft das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/gh

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell