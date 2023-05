POL-FR: Bötzingen - Diebstahl von zwei hochwertigen E-Bikes

Polizeipräsidium Freiburg

Bötzingen - Zwischen Freitag, 12.05.2023, 20:00 Uhr und Samstag 13.05.2022, 11:00 Uhr wurden in der Sieglestraße und "Am Dreschschopf" zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Hierbei handelt es sich um ein Pedelec der Marke Scott Typ E-Genius 920 M in der Farbe anthrazit im Wert von rund 2000 Euro, sowie ein Pedelec der Marke Cube Typ Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 in mattem grau im Wert von rund 4800 Euro. Wer Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeiposten in Bötzingen Tel.: 07663-605630 in Verbindung zu setzen.

