POL-FR: Sexau: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 15.05.2023, gegen 13.15 Uhr kam es auf der L 110 an der Einmündung zur Straße "Am Schloßberg" in Sexau zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden.

Ein 19-jähriger Autofahrer wollte von der Straße "Am Schloßberg" nach links auf die L 110 abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 62-jährigen Autofahrers und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

