POL-FR: Teningen-Nimburg: 340 Liter Diesel entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntagnachmittag, 14.05.2023, gegen 15:10 Uhr, kam es in Freiamt-Keppenbach, zu einem Streifvorgang zwischen einem grauen VW Golf und einem dunklen Audi. Hierbei wurde am grauen VW Golf der linke Außenspiegel sowie die Seitenscheibe beschädigt. Der Fahrer des dunklen Audi entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, ...

mehr