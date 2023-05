Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl a. K.: Wieder Wohnwagen entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Sonntagnacht, 14.05.2023, gegen 01:20 Uhr von einem umzäunten Gelände in der Tullastraße in Wyhl einen Wohnwagen. Hierzu entfernten die Täter drei Elemente aus dem Zaun, beseitigten das Kupplungsschloss des Anhängers und zogen diesen mit einem Auto vom Gelände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642/9287-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell