POL-FR: Breisach - Mehrere Bootsmotoren bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, 13.05.2023, gegen 05:00 Uhr wurde in ein Fachgeschäft in der Burgstraße in Herbolzheim eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Innere des Anwesens. Dort entwendeten sie einen einen Tresor mit Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten. anschließend. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen ...

