POL-PDWIL: Unterschlagung eines hohen dreistelligen Geldbetrages

Bitburg (ots) - Am Karnevalssonntag, den 19.02.2023 zwischen 13:00 bis 18:30 Uhr, kam es auf dem Bedaplatz in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei verursachte ein bisher unbekanntes Fahrzeug an einem dort parkenden PKW einen nicht unerheblichen Schaden und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug dürfte ebenfalls einen Schaden im Seitenbereich aufweisen. Zeugen, die Hinweise geben ...

