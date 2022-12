Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autoscheiben eingeworfen

Mit Steinen wurden an einem in der Bahnhofstraße geparkten Toyota zwischen Montag und Donnerstag die Scheiben eingeworfen. Der Wagen war in diesen Tagen auf dem Parkplatz unter der Brücke der K 7980 geparkt. Der Schaden, der durch die Steinwürfe an dem Pkw entstand, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf den Vandalen geben können, der dafür verantwortlich ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Leutkirch

Unbekannter macht sich an Auto zu schaffen

Mehrere Sonnenbrillen sowie einen Schlüsselbund hat ein Dieb am frühen Mittwoch aus einem geparkten Pkw gestohlen. Der Opel war auf dem Kiesparkplatz in der Oberen Vorstadtstraße geparkt und nach ersten Erkenntnissen nicht verschlossen gewesen. Zwischen 0.30 und 8 Uhr war der Täter an dem Wagen am Werk. Unklar ist derzeit, ob er den Wagen auch bewegt hat. Der Opel war in der Tatzeit einen halben Meter nach vorne gerollt und mit einem Begrenzungsstein des Parkplatzes zusammengestoßen. Der Schaden, der dadurch am Pkw entstand, beläuft sich auf einige hundert Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Dieb geben können, der an dem Pkw zugange war, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen.

Kißlegg

Lkw-Fahrer nach Unfall gesucht

Nach dem Fahrer eines Lkw-Gespanns sucht die Verkehrspolizei Kißlegg. Der Lenker war mit seinem Fahrzeug am Donnerstag gegen 15 Uhr vom Standstreifen der A 96 an der Dürrener Steige in Richtung Memmingen angefahren und hatte dabei einen Stau verursacht. In dessen Folge musste eine 52 Jahre alte Audi-Lenkerin stark abbremsen und ein hinter ihr fahrender 31-Jähriger in einem Audi A6 fuhr auf den A3 auf. Durch die Kollision entstand an den Autos ein Schaden von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Personen, die Hinweise auf den stauverursachenden Sattelzug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Kißlegg

Nachtrag zur gestrigen Meldung über eine schwerverletzte Radfahrerin

In der gestrigen Meldung über einen Verkehrsunfall in der Immenrieder Straße, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde, hat sich ein Fehler eingeschlichen. Zum Unfallzeitpunkt hat die 64-Jährige einen Fahrradhelm getragen.

Nachfolgend unsere Meldung vom 22.12.2022:

Kißlegg

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 64-jährige Fahrradfahrerin, die am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Immenrieder Straße in Richtung Immenried unterwegs gewesen ist. Ein Mercedes-Fahrer, der in Richtung Kißlegg entgegenkam, übersah die Zweiradfahrerin beim Linksabbiegen auf ein Tankstellengelände und erfasste sie frontal. In der Folge schlug die 64-Jährige, die keinen Helm trug, auf der Windschutzscheibe auf und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte sie zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Kißlegg hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die die Situation beobachtet haben, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Waldburg

Alkoholisierter Autofahrer verunfallt

Totalschaden am Auto und ein Krankenhausaufenthalt sind die Folgen für einen 32-Jährigen, der am Freitagmorgen betrunken verunfallt ist. Der Skoda-Lenker kam gegen 1.30 Uhr in einer Kurve von der L 326 zwischen Wetzisreute und Waldburg ab und fuhr in mehrere Büsche. Von dort schanzte er mit seinem Pkw in eine Baumgruppe. Dabei verletzte sich der Lenker leicht. Laut einem Atemalkoholtest war der Mann mit über zwei Promille unterwegs. Er musste in einem Krankenhaus Blut abgeben, das nun untersucht wird. Sollte sich der hohe Alkoholgehalt bei der Auswertung bestätigen, hat er mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Der Skoda war durch den Zusammenstoß mit der Baumgruppe so eingekeilt, dass zur Bergung des Wagens mehrere Bäume gefällt werden mussten. Der Schaden an dem Auto dürfte sich auf etwa 35.000 Euro belaufen.

Agenbühl

Diebe entwenden Räder eines Anhängers

Vier Reifen im Wert eines dreistelligen Eurobetrags haben bislang unbekannte Täter von einem Kfz-Anhänger abmontiert, der im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag in der Christazhofener Straße abgestellt war. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Vogt

Unbekannte fällen Tanne

Eine drei Meter hohe Tanne haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen vor einem Getränke-Markt in der Straße "Am Langäcker" abgesägt. Den Baum ließen die Täter im Anschluss einfach liegen, der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Vogt ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07529/97156-0 um Hinweise.

Baindt/ Enzisreute

Unrühmlicher Spitzenreiter bei Geschwindigkeitsmessungen auf der B 30

Mit 193 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h haben Beamte der Verkehrspolizei Ravensburg am heutigen Freitagmorgen einen Autofahrer auf der B 30 am dortigen Ausbauende bei Geschwindigkeitskontrollen gemessen. Der Fahrer des Fiat 500 Abarth muss nun mit einer Anzeige an die Bußgeldstelle rechnen, die ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld zur Folge haben wird. 16 weitere Pkw-Lenker bekommen in den kommenden Wochen ebenfalls Post, sie waren zwischen 21 und 40 km/h zu schnell unterwegs.

