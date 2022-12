Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Parkrempler - Verursacher gesucht

Am Dienstag zwischen 6.00 Uhr und 16.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Zeppelinstraße einen roten Opel Astra beschädigt. Nach dem Parkrempler suchte der Verursacher einfach das Weite, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug.

Bad Saulgau

Trunkenheitsfahrt endet im Acker

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet den Fahrer eines BMW, nachdem dieser am Mittwochabend bei Haid unter Alkoholeinfluss von der B 32 abgekommen und in einem Acker gelandet ist. Eine Zeugin bemerkte den Verkehrsunfall und verständigte die Polizei. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, bei der Kontrolle ergab sich jedoch schnell der Verdacht, dass der 32-Jährige erheblich alkoholisiert war. Nachdem eine Atemalkoholmessung bei dem Fahrer einen Wert von über 2 Promille ergab, musst er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein nahegelgenes Krankenhaus begleiten. Weil er über keinen festen deutschen Wohnsitz verfügt, musste der 32-Jährige auf dem Polizeirevier zudem einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag zur Sicherung des Strafverfahrens hinterlegen.

Mengen

Unbekannter beschädigt geparktes Fahrzeug

Nachdem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 22.15 Uhr und 22.45 Uhr einen in der Heiligkreuztalerstraße geparkten grauen Opel Zafira touchiert und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt der Polizeiposten Mengen wegen Verkehrsunfallflucht. An dem PKW entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07572/5071 gebeten.

