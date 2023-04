Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Schweich

Trier (ots)

Am Abend des 7. April im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 22:20 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Johannes-Haw-Straße in Schweich ein. Dabei öffneten sie die Terrassentür unter Anwendung brachialer Gewalt, gelangten so in die Wohnung und entwendeten Schmuck, Kleidung und Elektronikartikel. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

