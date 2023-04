POL-PPTR: Pkw nach möglichem Steinewerfer auf der Autobahn beschädigt

Trier (ots) - Am Abend des 4. April gegen 21:15 Uhr brannte es aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Trier-Ehrang. Anwohner bemerkten den Rauch und informierten die Feuerwehr. Ein Bewohner wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Rückfragen ...

