POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach vollendetem Call-Center-Betrug

Trier (ots) - Bisher Unbekannte verschafften sich am 3. April im Zeitraum von 5:45 Uhr bis 17:00 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Blücherstraße in Trier. Dort brachen sie, teils mit brachialer Gewalt, zunächst in eine und dann in die gegenüberliegende Wohnung ein. Es wurde diverser Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. ...

