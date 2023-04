Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in zwei gegenüberliegende Wohnungen in Mehrfamilienhaus

Trier (ots)

Bisher Unbekannte verschafften sich am 3. April im Zeitraum von 5:45 Uhr bis 17:00 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Blücherstraße in Trier. Dort brachen sie, teils mit brachialer Gewalt, zunächst in eine und dann in die gegenüberliegende Wohnung ein. Es wurde diverser Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

