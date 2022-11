Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Talheim: Lkw kollidiert mit Pkw - Person schwer verletzt

Die Fahrbahn der Kreisstraße 2081 bei Talheim musste am Mittwochmorgen nach einem Unfall gesperrt werden. Der 19-jährige Fahrer eines VW Tourans fuhr gegen 6.34 Uhr von der Abzweigung nach Schozach in Richtung Talheim, als er bemerkte, dass er auf ein vorausfahrendes Fahrzeug zu dicht auffuhr. Daher bremste er seinen Pkw stark ab, verlor vermutlich hierdurch die Kontrolle und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Lkw. Hierdurch wurde der Touran in einen angrenzenden Acker abgewiesen und kam zum Stillstand. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt, musste aber zur Blutentnahme ins Krankenhaus, da ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,7 Promille ergab. Außerdem wurde sein Führerschein durch die Beamten beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Bergung und Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden und wurde gegen 9 Uhr wieder freigegeben.

Eppingen: Gasflaschen gestohlen

Ein Unbekannter entwendete in der Nacht auf Dienstag mehrere leere Gasflaschen und Werkzeuge von einem Baumarkt in Eppingen. Der Täter begab sich zwischen 19 Uhr am Montag und 8.30 Uhr am Dienstag auf das Gelände in der Frauenbrunner Straße und entwendete die Flaschen sowie weitere Artikel und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete er. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter gegeben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 90950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: 300 Liter Diesel gestohlen

Aus einem Fahrzeug entwendeten Unbekannte am Dienstag rund 300 Liter Diesel. Die Sattelzugmaschine stand zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr in der Lichtenbergerstraße. In diesem Zeitraum wurde der Inhalt des Tanks durch Unbekannte entwendet, wodurch ein Schaden von mehr als 500 Euro entstand. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Neckarsulm: Frau bei Unfall schwer verletzt

Wie genau sich ein Unfall am Montagnachmittag in Neckarsulm zugetragen hat ist noch unklar. Der Lenker eines Kia befuhr gegen 13.30 Uhr die Salinenstraße hinter einer Jeep-Fahrerin. Beim Vorbeifahren des Kias am Jeep kam es zur Kollision der beiden Pkws. Durch den Zusammenstoß wurde die 82-jährige Jeep-Fahrerin verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Kia-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Erlenbach: Pkws kollidiert - Hoher Schaden und Verletzte

Zwei Leichtverletzte und rund 17.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Erlenbach. Die 18-jährige Fahrerin eines VW Golfs war gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße 1101 von Erlenbach kommend in Richtung Weinsberg unterwegs. An der Einmündung zur B 39 wollte sie nach links in Richtung Heilbronn abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich einen auf der Landesstraße in Richtung Erlenbach fahrenden Suzuki-Lenker. Die beiden Autos kollidierten und die Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Golf musste abgeschleppt werden.

Ilsfeld: Frau bei Auffahrunfall verletzt

Eine 36-Jährige befuhr am Montagnachmittag mit ihrem Seat die Landesstraße 1100, als ihr ein Volvo-Lenker auffuhr. Die Frau war gegen 16.30 Uhr von Auenstein in Richtung Beilstein unterwegs, als sie an einer roten Ampel anhielt. Dies erkannte der dahinterfahrende Volvo-Lenker wohl zu spät und die Pkws kollidierten. Die 36-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

A 81 / Möckmühl: 38.000 Euro Schaden bei Unfall

Ein Audi A6 und ein VW Sharan kollidierten am Mittwoch auf der A81. Der Lenker des VWs fuhr gegen 0.15 Uhr an der Anschlussstelle Möckmühl auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auf. Er wechselte sofort auf den linken Fahrstreifen, auf dem zu diesem Zeitpunkt der Audi angefahren kam. Dieser versuchte noch auszuweichen, streifte dabei die Schutzplanke und fuhr auf den VW auf. Die beiden Autos wurden nach rechts abgewiesen und kamen auf dem Standstreifen und dem Grünsteifen zum Stehen. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte untersucht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 38.000 Euro.

