Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Weißbach: Christbaum samt Beleuchtung gestohlen

Bisher unbekannte Täter entwendeten am Wochenende in der Hauptstraße in Weißbach den Christbaum der Gemeinde. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Nordmanntanne samt LED Beleuchtung durch den oder die Täter abtransportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib des Baumes machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Unbekannte Täter identifiziert

Zwei unbekannte Täter hantierten am Donnerstagabend in Künzelsau in einem Citroen und wurden hierbei durch den Besitzer überrascht. Die beiden Männer konnten zunächst unerkannt entkommen. Sie entwendeten einen geringen Geldbetrag. Das bereits durch sie ausgebaute Autoradio ließen sie im Fahrzeug zurück. Wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5373915

Dank umfangreicher Ermittlungsarbeit des Polizeireviers Künzelsau konnten die beiden Täter in der Zwischenzeit identifiziert werden. Mehrere Beamte des Polizeireviers konnten die Täter auf vorliegenden Lichtbildern identifizieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell