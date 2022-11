Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Heilbronn. Eine 41-Jährige wollte mit ihrem Fiat gegen 16.30 Uhr über einen Radweg in die Wannenäckerstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen von rechts auf dem Radweg fahrenden 45-Jährigen auf seinem Fahrrad und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Fiat der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Heilbronn: E-Bike entwendet - Polizei sucht Zeugen

Ein schwarz-grünes E-Mountainbike der Marke Raymon, RullRay E-Nine 5.0, wurde am späten Samstagabend in der Gottlieb-Daimler-Straße in Heilbronn entwendet. Das E-Bike wurde von seiner 28-jährigen Besitzerin gegen 22.30 Uhr vor einer Zoohandlung, mit einem Kettenschloss gesichert, abgestellt. Als die Frau gegen 0 Uhr zurückkam war ihr E-Bike verschwunden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib des E-Bikes machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach unter der Telefonnummer 07131 28330 zu melden.

Eppingen-Rohrbach: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Unberechtigt Zutritt verschaffte sich eine bisher unbekannte Person zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Schafgärten" in Rohrbach am Montagabend. In der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 21.15 Uhr brach der oder die Unbekannte ein Küchenfenster auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes und durchsuchte die Räume. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter unerkannt mit mehrern hundert Euro Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Eppingen, Telefon 07262 60950, in Verbindung zu setzen.

Eppingen: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Panoramastraße in Eppingen. Der oder die Unbekannte hebelte in der Zeit von Freitag 10 Uhr, bis Montag, 21 Uhr, die Terrassentüre des Wohnhauses auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Hier entwendete er oder sie Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Zeugen, die in oben genanntem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Unfall verursacht und weggefahren - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Montagmittag in der Habrechtstraße in Heilbronn. Eine 40-Jährige hatte ihren BMW gegen 11 Uhr unbeschadet abgestellt. Als sie gegen 12 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie einen Streifschaden fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich allerdings bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Cleebronn: Hoher Sachschaden bei Unfall

Vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Unfalls am Montagmorgen auf der Kreisstraße 2150 bei Cleebronn. Ein 55-Jähriger fuhr gegen 8.15 Uhr in Fahrtrichtung Freudental, als er auf Höhe eines Golfplatzes die Kontrolle über seinen Mercedes verlor und nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender ebenfalls 55-jähriger LKW-Fahrer erkannte die Situation und wich nach rechts in den Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Trotz der schnellen Reaktion des LKW-Fahrers, kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ilsfeld: Auffahrunfall an Ampel

Vermutlich aus Unachtsamkeit verursachte ein 25-Jähriger am Montagnachmittag einen Unfall auf der Landesstraße 1100 bei Auenstein. Gegen 16.30 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem Volvo von Auenstein in Richtung Beilstein. An einer Ampel übersah er wahrscheinlich, dass der Seat einer 36-Jährigen, aufgrund des Rotlichts, bereits zum Stillstand gekommen war und fuhr auf diesen auf. Die Seat-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. An den beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Zaberfeld: Von Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Warum eine 41-Jährige mit ihrem Mazda am Sonntagmittag von der Landesstraße 1103 abkam und mit einem Baum kollidierte ist bisher noch unklar. Die Frau fuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem Pkw von Pfaffenhofen kommend in Richtung Zaberfeld, als sie kurz vor der Einmündung zum Katzenbachstausee nach rechts von der Fahrbahn abkam, circa 200 Meter über eine Wiese fuhr und dann mit einem Baum zusammenstieß. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, musste sie die eingesetzten Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall wurde die 41-Jährige leicht veletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme, Absicherung der Unfallstelle und Bergung des Fahrzeugs wurde die Polizei durch die Freiwillige Feuerwehr Zaberfeld unterstützt.

Neckarsulm/Bad Friedrichshall: Mehrere BMW aufgebrochen

Am vergangenen Wochenende wurden im Landkreis Heilbronn durch bisher unbekannte Täter mehrere BMW aufgebrochen und die Multifunktionslenkräder, Navigationsgeräte und weitere Bedienelemente entwendet. Die Taten fanden alle im Zeitraum von Freitag, , 18 Uhr, bis Montag, 13.30 Uhr, statt. In der Wolgastraße in Neckarsulm-Amorbach machten sich die Täter an zwei BMW zu schaffen. Zwei weitere BMW wurden in Bad Friedrichshall-Plattenwald in der Paracelsusstraße und dem Palisadenring durch die Unbekannten geöffnet und geplündert. Ein Fünfter BMW war im Neckasulmer Havelweg Ziel der Täter. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in oben genanntem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell