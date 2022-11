Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Ein Leichtverletzter und 8.000 Euro Sachschaden bei Unfall

8.000EUR Sachschaden und ein Leichtverletzter waren die Folge eines Unfalls am Montagmorgen in Wertheim. Beim Abbiegen auf einen Parkplatz in der Bahnhofstraße kollidierte gegen 9.30 Uhr eine 52-Jährige mit ihrem VW mit einem entgegenkommenden Mini Cooper eines 35-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 52-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wertheim: Smart kommt in Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Weil ihre Teetasse im Fahrzeug umkippte, war eine 40-jährige Smartfahrerin wohl abgelenkt und kam mit ihrem Fahrzeug am Montagmittag in Wertheim in den Gegenverkehr. Gegen 13 Uhr meldeten Zeugen den grauen Smart auf der Landesstraße 2310 und der Dietenhaner Straße, dermehrfach in den Gegenverkehr gekommen sei. Das Polizeirevier Wertheim sucht nun Zeugen, die die Fahrweise des Smarts beobachten konnten und Angaben dazu machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Bad Mergentheim: Gegen Grabsteine gefahren

Weil die Ausfahrt über den Alemannenweg blockiert war, entschied sich eine 81-Jährige am Montagmittag gegen 12.30 Uhr den Alten Friedhof in Bad Mergentheim über die Alte Kaiserstraße zu verlassen. Hierfür musste die Frau den Friedhof mit ihrem VW durchqueren. Vermutlich weil sie zu weit nach rechts kam, kollidierte der Golf mit zwei Gräbern und einer Hecke. Anstatt an der Unfallstelle zu warten, ging die Frau zu Fuß nach Hause. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

A81/Großrinderfeld: Von der Fahrbahn abgekommen - 21-Jähriger leicht verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 21-Jähriger in der Nacht auf Dienstag auf der A81 bei Großrinderfeld von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Gegen 23.15 Uhr prallte der junge Mann mit seinem Opel Crossland zunächst gegen die Mittelleitplanke, wurde von dieser abgwiesen und prallte gegen die rechte Schutzplanke ehe er zwischen dem Standstreifen und dem rechten Fahrtstreifen zum Stehen kam. Der Opel-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

