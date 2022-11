Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2022

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: 43-Jähriger wegen des Verdachts des unerlaubten Han-deltreibens mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Seit dem 10. November 2022 befindet sich ein 43 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Untersu-chungshaft. Der Mann soll seit mindestens Juni 2022 mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Die Fahnder kamen dem Mann auf die Spur, weil er etwa 200 Gramm Amphetamingemisch von einem Lieferanten in den Niederlanden per Post bestellt hatte. Die Postsendung wurde bei Fahndungsmaßnahmen von Ermittlungsbehörden zufällig abgefangen und sichergestellt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurden zusätzlich circa 197 Gramm Amphetamingemisch, 22 Ecstasy-Tabletten, 28,5 Gramm Ma-rihuana, 2,8 Gramm Cannabisharz, eine Vielzahl an Verpackungsmaterialien, Feinwaagen und vermeintliches Streckmittel aufgefunden.

Zudem fanden die Ermittler/innen einen Teleskopschlagstock, ein Metall-schlagring sowie Lederhandschuhe mit Quarzsandfüllung.

Der 43-Jährige wurde am 10. November festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Mann u.a. wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln einem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 43-jährige Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

