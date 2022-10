Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Verabschiedung des Präsidenten der Bundespolizeidirektion Berlin in den Ruhestand

Stahnsdorf (Potsdam - Mittelmark) (ots)

Am heutigen Freitag fand die Verabschiedung des Präsidenten der Bundespolizeidirektion Berlin bei der Reiterstaffel der Bundespolizei in Stahnsdorf statt. Präsident Karl-Heinz Weidner geht mit Ablauf des Oktobers in den Ruhestand.

Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann, verabschiedete Karl-Heinz Weidner im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung und dankte ihm für die erfolgreiche Führung der für Berlin und Brandenburg zuständigen Bundespolizeidirektion. "Mit Mut zur Entscheidung, sorgfältiger und profunder Abwägung sowie einem Gespür für die Menschen nahm Karl-Heinz Weidner unterschiedliche Funktionen im Bundesgrenzschutz und in der Bundespolizei wahr."

Herr Weidner leitete mehr als dreieinhalb Jahre die Bundespolizeidirektion Berlin mit ihren mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In seinem Rückblick hob er die Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg, die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie die positive Entwicklung der Behörde hervor und dankte seinen Wegbegleitern.

Nach vielen herausgehobenen Führungsaufgaben in der Bundespolizei und Verwendungen in Rom und New York beendet Präsident Weidner nach 42 Dienstjahren seine aktive Laufbahn.

Anwesend waren mehr als 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und von Behörden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell