Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Durch Zeugenhinweis einen Unfallflüchtigen ausfindig gemacht

Varel (ots)

Am Morgen des 27.02.2023 hatte sich offensichtlich der Fahrer eines Sattelzuges in der Lange Straße verfahren. Beim Vorbeifahren stieß er derart an einen abgestellten Transporter, dass bei diesem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen konnten sich Fragmente des Kennzeichens merken. Im Rahmen einer Fahndung konnte der verursachende Sattelzug auf dem Gelände eines in der Nähe befindlichen Gewerbebetriebes festgestellt und der Kraftfahrer angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

