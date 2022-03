Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparkter Seat beschädigt - Polizei sucht Unfallzeugen

Bad Oeynhausen (ots)

Nachdem in der Nacht zu Dienstag ein an der Ecke Weststraße/Westkorso geparkter Seat Ibiza von einem bisher unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls.

Der Besitzer des schwarzen Ibiza hatte den Schaden an seinem Pkw am Dienstagmorgen entdeckt und gegen 8.30 Uhr die Polizei informiert. Nach Angaben des Mannes hatte der das Fahrzeug am Vorabend gegen 21 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Weststraße unmittelbar vor der Einmündung mit dem Westkorso abgestellt. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug insbesondere im vorderen linken Bereich beschädigt. Die Beamten des Verkehrskommissariats hoffen nun, dass Anwohner etwas gesehen oder gehört haben. Hinweise werden erbeten unter Telefon (05731) 2300.

