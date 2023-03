Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf der B210

Jever/Schortens (ots)

Am 28.02.2023, gegen 08:00 Uhr, kommt es auf der B210 zu einem Verkehrsunfall. Der Führer eines LKW-Gespanns befährt die Bundesstraße 210 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Zwischen der Abfahrt Jever-Ost sowie Schortens wird dieser im zweispurigen Bereich linksseitig von einem PKW überholt. Der Führer des PKW schert anschließend so dicht vor dem LKW wieder auf die rechte Fahrspur ein, sodass dieser abbremsen muss. Hierbei kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Schutzplanke. Es entsteht Sachschaden am LKW sowie an der Leitplanke.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum PKW machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Schortens unter der Telefonnummer 04461/984930 entgegen.

