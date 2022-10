POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Roter Piaggio Roller vor Hauseingang gestohlen

Groß-Gerau (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (13.10.), gegen 4.40 Uhr, sowie in der Nacht zum Freitag (14.10.), gegen 5.00 Uhr, platzierten Unbekannte Mülltonnen mitten im Kreisverkehr Frankfurter Straße/Helwigstraße/Schützenstraße und setzten diese in Brand. Sowohl eine Altpapiertonne in der Nacht zum Donnerstag als auch die Restmülltonne in der Nacht zum Freitag brannten nahezu vollständig aus. Der Schaden ...

mehr