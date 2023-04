POL-PPTR: Verkehrskontrollen am "Car-Friday"

Trier (ots) - Bisher unbekannte Täter schlugen am 6. April gegen 5:15 Uhr ein Fenster einer Firma in der Auer-von-Welsbach-Straße in Trier ein und gelangten so in die Betriebsräume. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der ...

mehr