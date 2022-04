Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Einbruchdiebstahl aus Gaststätte, Nacht zu Sa., 09.04.2022

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannt Täter drangen in der Nacht zum Samstag in eine Gaststätte in Nottun ein und entwendeten Bargeld sowie Fahrzeugpapiere und -schlüssel.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell