Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln der Wohnungstür gelangten Unbekannte am Donnerstag Vormittag (7.4.) in eine Wohnung an der Hiddingseler Straße ein. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Tatzeit liegt zwischen 8.30 und 12.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

