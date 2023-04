Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 und flüchtet

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer verursachte am Donnerstag, 27. April 2023, gegen 17:40 Uhr, einen Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Ganderkesee-West und -Ost und flüchtete. Er konnte anschließend an seiner Wohnanschrift in Ganderkesee gestellt werden.

Verkehrsteilnehmer beobachteten, wie der 45-jährige Fahrer auf der Richtungsfahrbahn Bremen mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Anschließend setzte er sein Fahrzeug zurück und fuhr davon.

Der auffällig an der Front beschädigte Pkw konnte im Rahmen der Fahndung in Ganderkesee angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Fahrers mussten die Beamten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab sodann einen Wert von 1,09 Promille.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht ein. In diesem Zuge musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Beschlagnahme seines Führerscheins angeordnet.

Der Sachschaden am Pkw sowie am Verkehrszeichen wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

