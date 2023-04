Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrten unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Am 23.04.2023 gegen 16:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer einen 22-jährigen Mann in seinem Fahrzeug. Bei der Kontrolle zeigte der Mann deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum. Der Mann gab an, Cannabis aus medizinischen Gründen zu konsumieren. Einen Drogentest verweigerte er. Dem 22-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Außerdem meldeten mehrere Zeugen am 23.04.2023 gegen 20:00Uhr einen grauen Lamborghini, welcher in der Kurt-Schuhmacher-Straße rasen würde. Kurze Zeit später wurde das besagte Fahrzeug auch auf einem Parkplatz in der Iggelheimer Straße aufgrund seiner Schnelligkeit auffällig. Der Lamborghini wurde durch eine Streife der Polizei auf dem Parkplatz festgestellt und der Fahrzeugführer kontrolliert. Zunächst teilte der 43-Jährige Mann mit, dass ein Freund von ihm gefahren sei. Durch mehrere Zeugen wurde aber ein Fahrer beschrieben, welcher exakt zum Aussehen des 43-Jahrigen passte. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,16 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen oder Personen, die durch das o.g. Fahrzeug gefährdet wurden, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

