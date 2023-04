Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 22.04.2023, 22:00 Uhr bis 23.04.2023, 07:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Bernatzstraße mehrere Seitenspiegel an geparkten Fahrzeugen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. An einem PKW waren die Spiegel zwar umgeklappt, hier entstand jedoch augenscheinlich kein Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

