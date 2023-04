Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - Unfallverursacher ermittelt

Hochdorf-Assenheim (ots)

Ein Anwohner hörte am gestrigen frühen Morgen, gegen 05:20 Uhr, einen lauten Knall in der Oberstraße. Bei einer Nachschau sah der Mann, dass ein PKW beschädigt an einer ebenfalls beschädigten Hauswand stand. Ein weißer, beschädigter Transporter flüchtete von der Unfallstelle. Aufgrund der Beschreibung des Zeugen und des genannten Kennzeichens konnte der beschädigte Transporter im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Deidesheimer Weges festgestellt werden. Personen waren keine im Fahrzeug. Kurz danach traf ein weiterer Transporter an dem beschädigten Transporter ein. In diesem konnte auf der Rückbank der nach derzeitigen Ermittlungsstand verantwortliche, 40-jährige Fahrzeugführer des Unfallfahrzeugs angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein beschlagnahmt. Weiterhin wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 26.000 Euro. Der genaue Unfallhergang wird aufgrund der Spurenlage noch ermittelt.

