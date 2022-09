Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Hullerner Straße

Geschwindigkeitskontrollen - Schwerpunkt Kradfahrer

Die Bekämpfung von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorradfahrenden ist Ziel der Kreispolizeibehörde Coesfeld. Hierzu führten wir am Sonntag, 25.09.2022, in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Hullerner Straße (K26) in Olfen durch.

Die Messstelle befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaften und ist eine beliebte Motorradstrecke. Hier sind 70km/h erlaubt.

Bei der Kontrolle hielten sich insgesamt 71 Fahrzeuge nicht an die geltende Höchstgeschwindigkeit, darunter 34 Motorradfahrer.

47 davon erhielten vor Ort ein Verwarngeld. 24 Fahrer waren schneller als 91km/h und erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Der Tagesschnellste war gegen 14.35 Uhr ein Motorradfahrer aus dem Kreis Recklinghausen. Er wurde mit 105km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz blieb eine Überschreitung von 31km/h übrig, die ihm vorgeworfen wird.

Auf ihn kommen 200 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg zu.

Bei der Kontrolle wurden 5 weitere Verwarngelder erhoben (1xLadungssicherung Pkw/Anhänger, 1x Fahren ohne Licht (Krad), 2x Kennzeichenneigung am Krad zu groß und 1x Verstoß gegen die Ausrüstungsvorschriften (fehlender Rückstrahler)).

