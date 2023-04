Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht - Täter ermittelt

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Sonntag, den 23.04.2023, gegen 05:16 Uhr, geht via Polizeinotruf die Meldung ein, dass soeben ein Pkw-Fahrer in der Oberstraße, in Hochdorf-Assenheim, einen geparkten Pkw gerammt hatte und diesen gegen die angrenzende Hauswand eines Einfamilienhauses stieß. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte zunächst das verlassene Verursacherfahrzeug aufgefunden und im Anschluss der flüchtende Fahrer ermittelt werden. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den 40-jährigen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr.

