LPI-SHL: Sachbeschädigung

Schmalkalden (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagabend bis Dienstagnachmittag in ein Vereinsheim in Volkers in Schmalkalden ein. Sie entwendeten eine Gasflasche und verursachten weiteren Sachschaden am Gebäude. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

